«Талия — фантастика!»: 47-летняя Навка в леггинсах щегольнула крепкостью бедер, размахивая гирей под трек Шакиры

Татьяна Навка поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав свою утреннюю тренировку в домашнем спортзале.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду покрасовалась в кроп-топе и облегающих леггинсах, щегольнув стройной осиной талией и крепкостью бедер. Выглядит спортсменка просто великолепно.

Ее точеной фигурке можно только позавидовать. Татьяна с искусством атлета с легкостью размахивала гирей на силовой тренировке.

Фигуристка показала самые действенные упражнения на мышцы спины, пресса и ног, зажигательно пританцовывая под трек Шакиры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».