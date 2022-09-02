«Талия — фантастика!»: 47-летняя Навка в леггинсах щегольнула крепкостью бедер, размахивая гирей под трек Шакиры

Олимпийская чемпионка в танцах на льду показала свою утреннюю разминку в домашнем спортзале.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав свою утреннюю тренировку в домашнем спортзале.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду покрасовалась в кроп-топе и облегающих леггинсах, щегольнув стройной осиной талией и крепкостью бедер. Выглядит спортсменка просто великолепно.

Ее точеной фигурке можно только позавидовать. Татьяна с искусством атлета с легкостью размахивала гирей на силовой тренировке.

Фигуристка показала самые действенные упражнения на мышцы спины, пресса и ног, зажигательно пританцовывая под трек Шакиры.

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«Талия — фантастика», «Стройняшка», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Такая изящная!», «Супер!», «Гирю с такой ловкостью подкидывает», «Фигурка отменная!» — написали фолловеры.

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