«Талия — фантастика!»: 47-летняя Навка в леггинсах щегольнула крепкостью бедер, размахивая гирей под трек Шакиры

Татьяна Навка поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав свою утреннюю тренировку в домашнем спортзале.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду покрасовалась в кроп-топе и облегающих леггинсах, щегольнув стройной осиной талией и крепкостью бедер. Выглядит спортсменка просто великолепно.
Ее точеной фигурке можно только позавидовать. Татьяна с искусством атлета с легкостью размахивала гирей на силовой тренировке.
Фигуристка показала самые действенные упражнения на мышцы спины, пресса и ног, зажигательно пританцовывая под трек Шакиры.
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«Талия — фантастика», «Стройняшка», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Такая изящная!», «Супер!», «Гирю с такой ловкостью подкидывает», «Фигурка отменная!» — написали фолловеры.