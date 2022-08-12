«Талии совсем нет»: Галич высмеяли за видео в бикини

Ида Галич не так давно вернулась из отпуска. Блогерша призналась, что пока не перестроилась с отдыха на режим рабочих будней.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Душа моя все еще на море», — поделилась Ида в соцсети.
Комментарий звезда дополнила роликом, который сняла в путешествии. На видео она прогулялась по пляжу в салатовом купальнике с кокетливой мини-юбкой.
Пользователи отреагировали на кадры неоднозначно.
«Печалька. Талии совсем нет»; «Зато все свое, ни силикона, ни фотошопа. Молодец, так держать»; «Не хватает женственности»; «Фигура не очень»; «Наконец-то живая девушка, а не пластиковая Барби с картинки», — высказались они.