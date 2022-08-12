«Талии совсем нет»: Галич высмеяли за видео в бикини

Ида Галич не так давно вернулась из отпуска. Блогерша призналась, что пока не перестроилась с отдыха на режим рабочих будней.

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«Душа моя все еще на море», — поделилась Ида в соцсети.

Комментарий звезда дополнила роликом, который сняла в путешествии. На видео она прогулялась по пляжу в салатовом купальнике с кокетливой мини-юбкой.