«Талии совсем нет»: Галич высмеяли за видео в бикини

Блогерша прошлась по пляжу в стильном купальнике.
Ида Галич. Фото: Global Look Press

Ида Галич. Фото: Global Look Press

Ида Галич не так давно вернулась из отпуска. Блогерша призналась, что пока не перестроилась с отдыха на режим рабочих будней.

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«Душа моя все еще на море», — поделилась Ида в соцсети.

Комментарий звезда дополнила роликом, который сняла в путешествии. На видео она прогулялась по пляжу в салатовом купальнике с кокетливой мини-юбкой.

Пользователи отреагировали на кадры неоднозначно.

«Печалька. Талии совсем нет»; «Зато все свое, ни силикона, ни фотошопа. Молодец, так держать»; «Не хватает женственности»; «Фигура не очень»; «Наконец-то живая девушка, а не пластиковая Барби с картинки», — высказались они.

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