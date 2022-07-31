Талантлив во всем: Джонни Депп продал свои картины и заработал более $3 млн за несколько часов

После выигранного суда с бывшей женой дела у Джонни Деппа пошли в гору. Вернув себе доброе имя, актер решил по-быстрому на этом заработать. И обогатился более чем на 3 миллиона долларов.
На днях звезда «Пиратов Карибского моря» объявил в соцсетях, что продает коллекцию нарисованных им картин, представляющую собой портреты знаменитостей, которыми Джонни восхищается.
Серия подучила название «Друзья и герои» (Friends and Heroes), в ней изображены гитарист Кит Ричардс, актер Аль Пачино, певец Боб Дилан и актриса Элизабет Тейлор.
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Как передает портал Sky News, все 780 копий были проданы за несколько часов. Сайт британской галереи, которая организовала распродажу, даже рухнул под наплывом желающих. Некоторые картины стоили почти 4 тысячи фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей), а четыре основных портрета – ушли за 15 тысяч фунтов (более миллиона рублей).
«Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, таких как моя семья, друзья и люди, которыми я восхищаюсь, — прокомментировал акцию Джонни Депп. - Мои картины окружают мою жизнь, но я держал их при себе и ограничивал себя. Никто и никогда не должен себя ограничивать».
Сообщается, что галерея долго вела переговоры с 59-летней звездой о продаже его картин. Ожидается, что это не последнее их сотрудничество.