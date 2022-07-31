Талантлив во всем: Джонни Депп продал свои картины и заработал более $3 млн за несколько часов

После выигранного суда с бывшей женой дела у Джонни Деппа пошли в гору. Вернув себе доброе имя, актер решил по-быстрому на этом заработать. И обогатился более чем на 3 миллиона долларов.

На днях звезда «Пиратов Карибского моря» объявил в соцсетях, что продает коллекцию нарисованных им картин, представляющую собой портреты знаменитостей, которыми Джонни восхищается.

Серия подучила название «Друзья и герои» (Friends and Heroes), в ней изображены гитарист Кит Ричардс, актер Аль Пачино, певец Боб Дилан и актриса Элизабет Тейлор.