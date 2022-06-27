«Талант не адекватен уму»: Бравицкая назвала Галкина узколобым

Актриса жестко высказалась в адрес шоумена в своем телеграм-канале.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

После того как Максим Галкин с семьей уехал в Израиль и позволил себе жесткие высказывания в адрес России, его буквально возненавидели многие.

Так, например, актриса Лариса Бравицкая отметила, что он стал злобным и обрюзгшим существом.

«Талант не адекватен уму, чести и достоинству. Много примеров действительно талантливых в творчестве и мерзких, ничтожных в быту, и наоборот: прекрасный человек, порядочный, а в творчестве ничто, бездарь. Так вот, все дело в сознании. А его, как верно подметил Маркс, определяет бытие. У Галкина и иже с ними сознание местечковое, периферийное и узколобое», — написала Бравицкая в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что в замке Максима Галкина в Грязи могут разместить беженцев.

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