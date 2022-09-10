Такую купила Пугачева: 76-летний Петросян показал, как пользуется барокамерой

Евгений Петросян отдыхает в одном из сочинских санаториев. 76-летний сатирик может дать фору любому молодцу, поскольку сам пристально следит за своей формой, регулярно посещает спортзал и медицинские процедуры. На этот раз артист отправился омолаживаться. Он показал, как использует барокамеру.

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Евгений Ваганович удобно расположился в капсуле со стеклянным окошком и, довольный, машет ручкой фотографу. Оборудование создано под человеческий рост, Петросян лег на подушечку и прикрылся простынкой.

«Барокамера очень напоминает космическую капсулу. Поэтому, залезая туда, я кричу медсестре: «Поехали!» - рассказал юморист подписчикам.

К слову, такой чудо-прибор для насыщения организма кислородом купила летом Алла Пугачева. Барокамера обошлась ей в 3 млн рублей.