Такую красоту не прячут: Арзамасова в брюках карго и бомбере обнажила идеальный живот на публике

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в киноиндустрии. Зрители полюбили ее благодаря роли в сериале «Папины дочки». Она продолжает строить карьеру и даже играет в театре.
Однако за последние несколько лет ее жизнь изменилась. Артистка стала женой Ильи Авербуха. А в прошлом году у них родился сын Лев.
Не так давно Лиза провела время в Сочи. Она поддержала мужа, который привез туда свое ледовое шоу. Актриса часто гуляла с наследником и мамой. Примечательно, что обычно она предпочитает носить романтичные платья или наряды в стиле кэжуал. После родов жена фигуриста быстро вернулась в форму. На этот раз она снялась в смелой фотосессии.
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Лиза примерила модные брюки карго и бомбе. Благодаря короткому топу она обнажила стальной живот. Актриса позировала на подоконнике. Она показала изящные изгибы фигуры и плоский рельефный живот. Арзамасова распустила волосы и сделала неброский макияж. Поклонники признались, что у актрисы есть своя перчинка.
Подписчики удивились тому, что после родов Арзамасова сохранила фигуру без растяжек. Многие признались, что у нее формы, как у 18-летней.
«До чего красивая», «Это незаконно», «Выглядишь сногсшибательно», «Это круто», «Какая ты стройняшка», «Как повезло Илье», «Вам тут словно лет 10 меньше! А какой живот», «Роскошные изгибы, талия», — стали писать подписчики.