Такую красоту не прячут: Арзамасова в брюках карго и бомбере обнажила идеальный живот на публике

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в киноиндустрии. Зрители полюбили ее благодаря роли в сериале «Папины дочки». Она продолжает строить карьеру и даже играет в театре.

Однако за последние несколько лет ее жизнь изменилась. Артистка стала женой Ильи Авербуха. А в прошлом году у них родился сын Лев.