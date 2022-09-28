Таксовал и туалеты мыть не брезговал: как жил Керем Бюрсин из сериала «Постучись в мою дверь» до славы

Керем Бюрсин потеснил других турецких красавцев в борьбе за внимание и любовь поклонниц. Актер прославился благодаря съемкам в сериале «Постучись в мою дверь». Партнершей Керема стала Ханде Эрчел. Парочку то и дело разводили и снова сводили турецкие таблоиды. Каждая фанатка Бюрсина мечтала оказаться на месте Ханде.

Однако знают ли они о том, как в свое время актер перебивался мелкими подработками, чтобы купить себе еду и оплатить жилье. Сказочным принцем тогда он не казался. Зато сейчас Керем Бюрсин завидный жених: он молод, обеспечен, успешен, и ему пророчат большое будущее.

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