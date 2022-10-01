«Он такой злой»: почему Моисеев ненавидел своего старшего брата

У Бориса Моисеева - два родных брата по матери - младший Маркс и старший Анатолий. С последним он не общался, считал его злым человеком.

Около 10 лет назад Анатолий переехал в небольшой литовский городок, связи с артистом он порвал.

«Какой он брат мне? Вы что? Зачем он мне такой нужен?» - грубо отвечал тогда журналистам Анатолий.

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Мужчина признался, что Моисеев якобы сам не звонил ему. Однако артист утверждал обратное - Анатолий просто его стыдится.