«Такой желчный»: Май Абрикосов из «Дома-2» прошелся по Максиму Галкину после общения шоумена с поклонниками

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, в телеграм-канале часто дает характеристику поступкам знаменитостей.
На этот раз под его прицел попал телеведущий и пародист Максим Галкин. Маю Абрикосову не понравилось, как тот общался со своими подписчиками.
Он дал понять, что ему было неприятно открывать для себя такого Максима Галкина — желчного и язвительного.
«Вот никогда бы не подумал, что Максим Галкин такой желчный. Было время, я даже восхищался его мастерством телеведущего, очень мне нравится шоу с детьми «Лучше всех!». Смотрел на Максима по телевизору и не замечал его недовольства. Молодой, талантливый, казалось, ему сносу не будет, обосновался на ТВ навсегда. А тут видишь что», — высказался Май Абрикосов.
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Напомним, на днях Максим Галкин вступил в переписку с фолловерами в комментариях к своему посту. На вопросы он отвечал с присущим ему чувством юмора, упражняясь в остроумии.