«Такой желчный»: Май Абрикосов из «Дома-2» прошелся по Максиму Галкину после общения шоумена с поклонниками

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, в телеграм-канале часто дает характеристику поступкам знаменитостей.

На этот раз под его прицел попал телеведущий и пародист Максим Галкин. Маю Абрикосову не понравилось, как тот общался со своими подписчиками.

Он дал понять, что ему было неприятно открывать для себя такого Максима Галкина — желчного и язвительного.