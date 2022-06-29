«Такой я ее никогда не видела»: Пугачеву встретила известная журналистка и обомлела

Кира Прошутинская, которая хорошо дружит с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, утверждает, что после пятого замужества народная артистка буквально преобразилась.

Был период, когда ведущая долгое время не видела певицу, а когда приехала к ней в замок, почти обомлела. Перед ней стояла умиротворенная и абсолютно счастливая женщина.

«Она стала спокойной, такой я ее никогда не видела. И выглядела хорошо, свежо. Я ей сказала об этом. «А чего мне плохо выглядеть? Сижу здесь почти безвылазно, не работаю, все время по дому бегаю. Чего-то придумываю, доделываю. Тут решила себе в мансарде мастерскую сделать. Пойдем покажу», — поведала Прошутинская.

По словам Пугачевой, только с Галкиным она себя почувствовала по-настоящему защищенной. Сейчас она живет с молодым мужем жизнью «иждивенки», как сама выразилась. И ей это очень нравится.

Источник: МК.ru.

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