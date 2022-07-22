«Такой шок»: из-за чего Пугачева разревелась на глазах у продюсера

Хизри Байтазиев успел поработать со многими знаменитостями. В частности, именитый продюсер сотрудничал с Аллой Пугачевой.

Однажды во время гастролей в Лос-Анджелесе Примадонна пригласила Байтазиева к себе в гости. Певица и продюсер поболтали, после чего она поставила ему песню, записанную накануне.

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«Слушаем. И вдруг она заплакала. Такой шок! Что делать? То ли плакать вместе с ней, то ли утешать, слезы вытирать», — вспомнил Хизри с беседе с «МК».

Оказалось, у тот день у Аллы Борисовны была годовщина смерти мамы. Артистка записала песню «Осенние листья», поскольку в свое время она была любимой у ее матери.

Ранее Байтазиев рассказал, почему перестал работать с Азизой. Продюсер подчеркнул, что до сих пор не хочет возобновлять сотрудничество с певицей.