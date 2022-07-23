«Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести»: Байтазиев рассказал о слезах Пугачевой

Продюсер Хизри Байтазиев вспомнил, как на его глазах заплакала Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Однажды он оказался у нее дома. Звезда поставила свою новую песню «Осенние листья».
«Сидим, слушаем... И вдруг она заплакала... Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести. Что делать? То ли плакать вместе с ней, то ли утешать, слезы вытирать...».
Как отметил продюсер, Примадонна тогда попросила его не обращать внимания на ее слезы. Она рассказала, что у нее годовщина до дня смерти матери, а это ее любимая песня, сообщает МК.ru.
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Напомним, что Алла Пугачева уехала из России несколько месяцев назад. В родной стране раньше осени она появляться не намерена.