«Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести»: Байтазиев рассказал о слезах Пугачевой

Как отметил продюсер, Примадонна тогда попросила его не обращать внимания на ее слезы. Она рассказала, что у нее годовщина до дня смерти матери, а это ее любимая песня, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева уехала из России несколько месяцев назад. В родной стране раньше осени она появляться не намерена.