Такой счастливый: подросший сын Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен предстал с щенком акита-ину на руках

Трехлетний наследник звездной пары в восторге от симпатичного питомца.
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети

У звезд турецких сериалов Бурака Озчивита и его жены Фахрийе Эвджен подрастает наследник. 

Пара души не чает в своем пока единственном сыне, трехлетнем малыше Каране. В микроблоге Бурак Озчивит поделился снимком, на котором Каран предстал с щенком породы акита-ину, ставшими популярными после фильма «Хатико».

На фото трехлетний Каран держит на коленях симпатичного питомца. Судя по всему, мальчику щенок очень понравился. В кадре сын Озчивита и Эвджен счастливо смеется.

 

 

Сын Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети

Снимок очаровательного Карана с милым питомцем на руках произвел фурор в Сети. Под ним оставлено более пяти с половиной тысяч комментариев.

Напомним, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен поженились в 2017 году, а в апреле 2019 на свет появился их сын Каран.

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