Такой счастливый: подросший сын Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен предстал с щенком акита-ину на руках

У звезд турецких сериалов Бурака Озчивита и его жены Фахрийе Эвджен подрастает наследник.

Пара души не чает в своем пока единственном сыне, трехлетнем малыше Каране. В микроблоге Бурак Озчивит поделился снимком, на котором Каран предстал с щенком породы акита-ину, ставшими популярными после фильма «Хатико».

На фото трехлетний Каран держит на коленях симпатичного питомца. Судя по всему, мальчику щенок очень понравился. В кадре сын Озчивита и Эвджен счастливо смеется.