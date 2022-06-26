Такой счастливый: подросший сын Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен предстал с щенком акита-ину на руках

У звезд турецких сериалов Бурака Озчивита и его жены Фахрийе Эвджен подрастает наследник.
Пара души не чает в своем пока единственном сыне, трехлетнем малыше Каране. В микроблоге Бурак Озчивит поделился снимком, на котором Каран предстал с щенком породы акита-ину, ставшими популярными после фильма «Хатико».
На фото трехлетний Каран держит на коленях симпатичного питомца. Судя по всему, мальчику щенок очень понравился. В кадре сын Озчивита и Эвджен счастливо смеется.
Сын Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети
Снимок очаровательного Карана с милым питомцем на руках произвел фурор в Сети. Под ним оставлено более пяти с половиной тысяч комментариев.
Напомним, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен поженились в 2017 году, а в апреле 2019 на свет появился их сын Каран.
Еще больше звездных новостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».
Смотрите также