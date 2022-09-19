Он такой огромный: беременная двойней Юлия Ефременкова показала, как выглядит ее обнаженный живот накануне родов

Бывшая участница и экс-ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова через считанные дни впервые станет мамой близнецов.

Сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения.

В этот понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова отправилась в клинику, врачи которой через несколько дней будут принимать ее новорожденных малышей.

Юлия Ефременкова призналась, что беременность далась ей нелегко, вынашивать сразу двух детей — тяжелая задача.

В канун родов Юлия Ефременкова зафиксировала, как выглядит ее обнаженный животик, чтобы оставить на память для себя.