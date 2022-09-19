Он такой огромный: беременная двойней Юлия Ефременкова показала, как выглядит ее обнаженный живот накануне родов

Бывшая участница и экс-ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова через считанные дни впервые станет мамой близнецов.
Сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения.
В этот понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова отправилась в клинику, врачи которой через несколько дней будут принимать ее новорожденных малышей.
Юлия Ефременкова призналась, что беременность далась ей нелегко, вынашивать сразу двух детей — тяжелая задача.
В канун родов Юлия Ефременкова зафиксировала, как выглядит ее обнаженный животик, чтобы оставить на память для себя.
Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге кадрами, которые сняла утром. Она и Мондезир еще в кровати. Юлия признается, что ей не верится, что она вернется домой уже без живота.
На видео она предстала в пижаме, состоящей из брюк и лифа. Домашняя одежда оголила ее огромных размеров живот.
Юлия Ефременкова показала подросший живот. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Хоть и все эти восемь месяцев, особенно, последние несколько дней я плетусь, как каракатица, но без него себя не представляю. Мы будем скучать по моему животику», — призналась Юлия Ефременкова.