Он такой огромный: беременная двойней Юлия Ефременкова показала, как выглядит ее обнаженный живот накануне родов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что будет скучать по своим формам.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова через считанные дни впервые станет мамой близнецов.

Сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения.

В этот понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова отправилась в клинику, врачи которой через несколько дней будут принимать ее новорожденных малышей.

Юлия Ефременкова призналась, что беременность далась ей нелегко, вынашивать сразу двух детей — тяжелая задача.

В канун родов Юлия Ефременкова зафиксировала, как выглядит ее обнаженный животик, чтобы оставить на память для себя.

Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге кадрами, которые сняла утром. Она и Мондезир еще в кровати. Юлия признается, что ей не верится, что она вернется домой уже без живота.

На видео она предстала в пижаме, состоящей из брюк и лифа. Домашняя одежда оголила ее огромных размеров живот.

Юлия Ефременкова показала подросший живот. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Хоть и все эти восемь месяцев, особенно, последние несколько дней я плетусь, как каракатица, но без него себя не представляю. Мы будем скучать по моему животику», — призналась Юлия Ефременкова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  