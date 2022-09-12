«Такой мост дружбы»: сбежавший из России Максим Галкин объявил о концерте в Санкт-Петербурге

«7 марта я дам концерт в городе Санкт-Петербург. Это тот Санкт-Петербург, который в штате Флорида, по-моему, на мексиканском заливе. Санкт-Петербург, район Тампа Бей. Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной, и вот теперь такой мост дружбы в США в город Санкт-Петербург», — заявил Галкин.

Шоумен не преминул похвастаться тем, что на концерты в Майами и Сиэтле заканчиваются билеты, поэтому он анонсировал старт продаж на дополнительные выступления.

В настоящее время, напомним, Галкин колесит по Новой Зеландии. Его жена Алла Пугачева вернулась в Россию в августе и отвела детей в школу.