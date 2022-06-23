«Такой молодой Юра...»: Королева назвала несправедливой раннюю смерть Шатунова

Наташа Королева одной из первых прокомментировала известие о скоропостижной смерти солиста группы «Ласковый май». Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Такая новость повергла поп-диву в состоянии транса и шока. Королева просто не может поверить в случившееся.

«Как же несправедливо, такой молодой Юра — целая эпоха, наше детство и юность! Царствие небесное. Соболезнование близким и родным», — пишет артистка.

Сообщается, что лидер группы «Ласковый май» умер в результате острой сердечной недостаточности. Его сердце остановилось в карете скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Исполнитель не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Шатунову вызвали скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда. Спасти солиста группы «Ласковый май» медики не смогли.

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