Такой красавчик: Тата Блюменкранц из «Дома-2» предстала с новым избранником

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц светится от счастья рядом с кавалером.
Тата Блюменкранц

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц не скрывает, что счастлива в новых отношениях.

Некоторое время назад Тата Блюменкранц закрутила роман. Судя по всему, эти отношения Таты стабильны. Так что, она, ранее обещавшая не рассказывать о личной жизни, периодически публикует совместные с возлюбленным фотографии в соцсети. Наверняка, для того, чтобы похвастаться кавалером, который настоящий красавчик.

Тата Блюменкранц поделилась новым снимком, на котором просто светится от счастья рядом с избранником.

Молодой человек, и правда, хорош собой. Поклонники Таты ранее признавались, что он напоминает им молодого Михаила Круга.

Тата Блюменкранц и ее новый избранник. Фото: соцсети

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Напомним, Тата Блюменкранц рассекретила свой роман несколько месяцев назад. С тех пор она не озвучила даже имени избранника и не раскрыла о нем абсолютно никакой информации.

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