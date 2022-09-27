Такой красавчик: Тата Блюменкранц из «Дома-2» предстала с новым избранником

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц не скрывает, что счастлива в новых отношениях.
Некоторое время назад Тата Блюменкранц закрутила роман. Судя по всему, эти отношения Таты стабильны. Так что, она, ранее обещавшая не рассказывать о личной жизни, периодически публикует совместные с возлюбленным фотографии в соцсети. Наверняка, для того, чтобы похвастаться кавалером, который настоящий красавчик.
Тата Блюменкранц поделилась новым снимком, на котором просто светится от счастья рядом с избранником.
Молодой человек, и правда, хорош собой. Поклонники Таты ранее признавались, что он напоминает им молодого Михаила Круга.
Тата Блюменкранц и ее новый избранник. Фото: соцсети
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Напомним, Тата Блюменкранц рассекретила свой роман несколько месяцев назад. С тех пор она не озвучила даже имени избранника и не раскрыла о нем абсолютно никакой информации.