Такой красавчик: Тата Блюменкранц из «Дома-2» предстала с новым избранником

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Напомним, Тата Блюменкранц рассекретила свой роман несколько месяцев назад. С тех пор она не озвучила даже имени избранника и не раскрыла о нем абсолютно никакой информации.