Такой ее видит только Воля: неузнаваемая Утяшева в кожаном наряде выставила «аппетитки» на камеру (фото)

Ляйсан Утяшева показалась в неожиданно смелом образе.
Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Ляйсан Утяшева удивила своих подписчиков, показав себя публике в неожиданно смелом образе.

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Ведущая облачилась в кожаное одеяние, которое утягивало ее фигуру, подчеркивая ее достоинства. При этом камеру звезда навела на декольтированную грудь, усиливая эффект.

Ляйсан Утяшева. Стоп-кадр из видео: соцсети

Видео произвело фурор среди подписчиков, среди которых немало нашлось мужчин, заметивших, что такой Ляйсан Утяшеву они еще не видели, позавидовав мужу спортсменки Павлу Воле.

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