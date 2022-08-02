Таково условие: работающим пенсионерам придется уволиться в августе

Вступил в силу новый порядок зачисления прибавки к пенсии для работающих пенсионеров.

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До этого индексацию делали на следующий месяц после увольнения с работы. При этом выплату назначали только после получения официальной справки об увольнении от работодателя.

Поэтому процедура могла затянуться надолго — вплоть до нескольких месяцев. Однако теперь Пенсионный фонд России будет выносить решение об индексации на основании документов, которые поступают в течение одного рабочего дня.

Теперь работающие пенсионеры могут уволиться, к примеру, 5 августа, 6 августа подготовить необходимые документы. И на следующий день трудоустроиться обратно, чтобы получить выплату.

Источник: primpress.ru.