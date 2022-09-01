«Такого вы еще не видели!»: Рожков показал самое первое выступление «Уральских пельменей»

На кадрах юмористы еще совсем молодые. При этом уже на первом выступлении им прекрасно удалось зажечь зал своими шуточками.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что шоу «Уральские пельмени» — одно из самых популярных в стране. Юмористы часто гастролируют по России со своими программами, собирая аншлаги.