«Такого вы еще не видели!»: Рожков показал самое первое выступление «Уральских пельменей»

Юморист и один из лидеров «Уральских пельменей» Андрей Рожков в «Телеграме» показал самое первое выступление юмористической команды на сцене в Высшей лиге КВН.
«Такого вы еще не видели!»
На кадрах юмористы еще совсем молодые. При этом уже на первом выступлении им прекрасно удалось зажечь зал своими шуточками.
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Напомним, что шоу «Уральские пельмени» — одно из самых популярных в стране. Юмористы часто гастролируют по России со своими программами, собирая аншлаги.