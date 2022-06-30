«Такого друга уже не будет»: Чурикова, Гребенщиков и Бердников пришли на прощание с Нарциссом

Михаил Гребенщиков поделился с журналистами, что в последний раз виделся с Нарциссом в марте текущего года, когда тот записывал песню на студии.

«Такого друга у меня уже не будет. Он очень любил дочку, всегда думал, как ей за все заплатить, за теннис, за кружки…» — высказался 46-летний шоумен.

Напомним, камерунец Пьер Нарцисс участвовал во втором сезоне «Фабрики звезд» и стал известен благодаря песне «Шоколадный заяц». Помимо этого он отметился в России как игрок в КВН, диджей и ведущий мероприятий. Артист умер 21 июня после операции на почке.

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