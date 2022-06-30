«Такого друга уже не будет»: Чурикова, Гребенщиков и Бердников пришли на прощание с Нарциссом

Среди тех, кто пришел проститься с Пьером Нарциссом 30 июня перед тем, как тело певца увезут в Камерун, было немало людей из «Фабрики звезд».
Так ведущая передачи Яна Чурикова пришла и сказала над гробом проникновенные слова.
«Он выходил на сцену дарить радость. Посмотри, Пьер, у тебя получилось то, к чему ты всегда стремился. Объединить людей. Здесь люди разных наций и вероисповеданий. И всех их объединила любовь к тебе», — сказала телеведущая.
Яна Чурикова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также слово взял бывший солист группы «Корни» Александр Бердников.
«Так, как Пьер, на сцене не зажигал никто. Мы будем помнить нашего «шоколадного зайца», — высказался он.
Александр Бердников. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Михаил Гребенщиков поделился с журналистами, что в последний раз виделся с Нарциссом в марте текущего года, когда тот записывал песню на студии.
«Такого друга у меня уже не будет. Он очень любил дочку, всегда думал, как ей за все заплатить, за теннис, за кружки…» — высказался 46-летний шоумен.
Напомним, камерунец Пьер Нарцисс участвовал во втором сезоне «Фабрики звезд» и стал известен благодаря песне «Шоколадный заяц». Помимо этого он отметился в России как игрок в КВН, диджей и ведущий мероприятий. Артист умер 21 июня после операции на почке.
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