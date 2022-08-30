«Такое ощущение, что они не сами выбрали участь предателей»: сбежавшие Хаматова и Белый удивили Худякова

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый удивили политика Романа Худякова, который внимательно наблюдал за их творчеством в Латвии. Впечатлили экс-депутата Госдумы и интервью, которые российские звезды давали в Прибалтике.

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«Актеров попросту «насилуют» за рубежом. (…) Их таскают на интервью, где выжимают из них слова – и они со страдающей интонацией их произносят, комкая лица. Такое ощущение, что они не сами выбрали участь предателей, а их заставили, и теперь натурально «насилуют», - высказался в своем телеграме Роман Худяков.