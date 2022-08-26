«Такое ощущение, что Екатеринбург живет по своим законам»: Шахназаров — о Ройзмане

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» высказался о Екатеринбурге, говоря о мере пресечения для политика Евгения Ройзмана.
«Такое ощущение, что Екатеринбург и Свердловская область живет по своим законам. У них есть Ройзман, который ведет себя непотребным и непонятным образом. И все это как-то прощается».
Как заметил Шахназаров, он не исключает, что Ройзману дадут возможность уехать из страны.
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Напомним, что Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия и общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями. Кроме того, ему нельзя будет отправлять и получать почту, не связанную со следствием. Использовать интернет можно будет только для общения с защитником и следователем.