«Такое ощущение, что Екатеринбург живет по своим законам»: Шахназаров — о Ройзмане

Как заметил Шахназаров, он не исключает, что Ройзману дадут возможность уехать из страны.

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Напомним, что Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия и общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями. Кроме того, ему нельзя будет отправлять и получать почту, не связанную со следствием. Использовать интернет можно будет только для общения с защитником и следователем.