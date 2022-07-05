«Такое фото должно быть у каждого ребенка»: Шепелев показал редкий кадр Тулуповой с подросшим сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев ведет довольно закрытую от посторонних глаз жизнь. Довольно редко он показывает в микроблоге семейные кадры.
В эти дни Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова вместе с детьми находятся на Черном море.
Как дал понять телеведущий, в Адлере они оказались проездом, вероятно, летят отдыхать дальше, а пока проводят время в России.
В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился снимком, на котором запечатлел Тулупову с маленьким сыном Тихоном.
Избранница Шепелева Тулупова с сыном Тихоном в Адлере. Фото: соцсети
«Мне кажется, что такая фотография должна быть у каждого ребенка. Типа когда деревья были большими. И подпись: «Адлер-2022», — написал под снимком Дмитрий Шепелев.
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Напомним, сын Шепелева и Тулуповой Тихон появился на свет в марте 2021 года. Малыш стал первым совместным ребенком пары и вторым — для каждого из своих родителей.