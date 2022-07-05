«Такое фото должно быть у каждого ребенка»: Шепелев показал редкий кадр Тулуповой с подросшим сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев ведет довольно закрытую от посторонних глаз жизнь. Довольно редко он показывает в микроблоге семейные кадры.

В эти дни Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова вместе с детьми находятся на Черном море.

Как дал понять телеведущий, в Адлере они оказались проездом, вероятно, летят отдыхать дальше, а пока проводят время в России.

В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился снимком, на котором запечатлел Тулупову с маленьким сыном Тихоном.