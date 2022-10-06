«Такое часто плохо заканчивается»: Миро боится за Волочкову

Анастасия Волочкова старается всегда появляться на публике в хорошем расположении духа. Недавно балерина посетила одно из многочисленных YouTube-шоу вместе с давним другом Никитой Джигурдой.

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На съемках артистка, как обычно, была бодра и весела. Однако Лену Миро не порадовало настроение Анастасии, а насторожило.

«Настя подняла ногу. Никита поцеловал Настю в голеностоп. Настя была счастлива. Стабильно хорошее настроение Волочковой вызывает оторопь. Некоторые считают, что такое часто плохо заканчивается», — туманно высказалась блогерша.

Напомним, в последнее время Волочкова больше известна не своим творчеством, а скандальными выходками. За последний год балерина успела посудиться с Большим театром, поругаться с соседями по коттеджному поселку и закрутить несколько романов.

По материалам сайта lena-miro.ru.