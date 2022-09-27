«Такое блеяние со всех сторон слышно»: почему выступление Гребенщикова в Армении не состоялось, объяснил Шахназаров

Музыкант Борис Гребенщиков давно обосновался за границей и теперь ездит с гастролями по странам бывшего СССР. Но не везде выступить удается. И назначенный на 8 октября в Армении концерт артист объявил отмененным. «Перенос», - написал певец. Причиной он указал «нелегкое для Армении время».

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Однако журналист Михаил Шахназаров, пристально следящий за творчеством и заявлениями Гребенщикова, разоблачил артиста. И объяснил, в чем, на самом деле, причина срыва концерта.

«Билеты не продались. Там в горы поднялся, и такое блеяние со всех сторон слышно», - считает обозреватель, написавший это в своем Telegram.