Таким занимаются только женщины! Коллега застала Хрусталева врасплох

Телеведущая Алла Михеева раскрыла необычное хобби Дмитрия Хрусталева, ставшее для поклонников настоящей неожиданностью.
Звезда сцены сняла коллегу по «Вечернему Урганту» на борту самолета, пока тот ловко орудовал двумя длинными острыми предметами. Как оказалось, актер умеет вязать, и делает это как настоящий профессионал: в его изделиях несколько цветов, а сами они впечатляют своими размерами.
Дмитрий Хрусталев проводит время с пользой. Фото: соцсети
На кадрах Хрусталев сосредоточен и не обращает внимание на камеру. Видно, что он увлечен, а в наушниках в этот момент, вероятнее всего, играет любимая музыка.
Ранее Дмитрий Хрусталев заменил Александра Маслякова на мероприятии в Калининграде. Информация о новом ведущем до последнего держалась в секрете и всплыла за считанные дни до фестиваля.
Источник: «МК»