Таким занимаются только женщины! Коллега застала Хрусталева врасплох

На кадрах Хрусталев сосредоточен и не обращает внимание на камеру. Видно, что он увлечен, а в наушниках в этот момент, вероятнее всего, играет любимая музыка.

Ранее Дмитрий Хрусталев заменил Александра Маслякова на мероприятии в Калининграде. Информация о новом ведущем до последнего держалась в секрете и всплыла за считанные дни до фестиваля.

Источник: «МК»