«Таких женщин, как вы»: беременная Ольга Орлова обратилась к суррогатной матери

Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в свои 44 года ждет второго ребенка. Делать секрет из своего интересного положения звезда не стала, и теперь отбивается от хейта в соцсетях. Но и добрых слов ей приходит немало, потому артистка решила не табуировать тему беременности и подготовки к родам, а всячески ее обсуждать.

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Во время очередного обсуждения самых разных вопросов Ольге Орловой написала мама, которая на заказ рожает другим людям детей. Она призналась, что это счастье – «дарить людям радость». И в ответ получила от Орловой поддержку.

«Таких женщин, как вы, я благодарю от всего сердца!» - написала телеведущая в ответ.

Сама Орлова при этом не уточнила, стала бы она прибегать к услугам суррогатной мамы, если бы возникли обстоятельства. Добавим, что первого ребенка знаменитая исполнительница родила ровно 20 лет назад.