Таких не берут замуж: Сябитова назвала главную ошибку содержанок

«Самая распространенная ошибка "раскрепощенных" девушек всех времен — это думать, что если они нравятся всем парням и с ними все спят, то когда-нибудь один из них — успешный, красивый, из хорошей семьи — позовет замуж. Правда в том, что никогда не позовет», — рассказала Розва Сябитова в своем телеграме поклонникам.

Ведущая заявила, что сильная половина человечества прекрасно понимает, что содержанки сильно зависят от их кошелька и не боятся, что они уйдут. И тут возникает вопрос: а зачем вообще их тогда брать замуж?

Роза Сябитова заявила, что по-настоящему мужчина ценит только тех женщин, которые независимы от них финансово.