Таких не берут замуж: Сябитова назвала главную ошибку содержанок

Телесваха Роза Сябитова раскрыла главную ошибку привлекательных женщин, которые в мужчинах прежде всего видят кошелек, а потом уже человека и его душу и активно пользуются своими данными для выуживания средств из любовников.
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«Самая распространенная ошибка "раскрепощенных" девушек всех времен — это думать, что если они нравятся всем парням и с ними все спят, то когда-нибудь один из них — успешный, красивый, из хорошей семьи — позовет замуж. Правда в том, что никогда не позовет», — рассказала Розва Сябитова в своем телеграме поклонникам.
Ведущая заявила, что сильная половина человечества прекрасно понимает, что содержанки сильно зависят от их кошелька и не боятся, что они уйдут. И тут возникает вопрос: а зачем вообще их тогда брать замуж?
Роза Сябитова заявила, что по-настоящему мужчина ценит только тех женщин, которые независимы от них финансово.