«Таких больше нигде в мире не найти»: Сати Казанова раскрыла, чем плоха жизнь в Италии

Экс-вокалистка группы «Фабрика» Сати Казанова уже несколько лет живет в Италии, однако назвать эту страну лучшей у артистки язык не поворачивается.

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По словам певицы, на чужбине ей очень не хватает квалифицированных бьюти-мастеров, а работы местных специалистов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Именно отсутствие кадров Казанова считает одним из минусов жизни в Европе.

«В Италии мне очень не хватает хороших мастеров маникюра и педикюра, а также мастера по волосам. Все-таки таких профессионалов в бьюти-сфере, как в России, больше нигде в мире не найти», — отметила Сати.

Ранее Сати Казанова назвала продукт, который будущему ребенку даже попробовать не даст.

Источник: «Мослента».