«Такие женщины становятся одинокими»: психолог объяснил, какие детские травмы заставляют Бузову экономить на салфетках

По мнению эксперта, много работать и экономить Ольгу заставляют воспоминания о небогатом детстве.
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Поклонники Ольги Бузовой были шокированы ее заявлением о том, что она экономит на салфетках и не позволяет себе «шиковать», несмотря на многомиллионные доходы. Психолог Павел Раков пояснил, что такое поведение вызвано небогатым детством:

«Да, действительно, сценарий закладывается с детства. Она экономила, донашивала одежду, зарабатывала, но зато тем самым формировала в себе трудоголика. И это привело к ее феноменальному успеху».

Психолог подчеркнул, что Ольга добилась всего собственным трудом:

«Я часто пересекался с Ольгой в рамках работы на известном проекте и могу сказать, что там с утра до ночи пахота. Нужно всегда хорошо выглядеть, быть эмоциональной, яркой. Ольга на сто процентов справлялась со своей задачей».

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Однако, по словам Павла Ракова, здесь есть и некоторые «подводные камни».

«С одной стороны, женщина-трудоголик добивается результатов, с другой стороны, она по сути дела теряет свое собственное женское счастье, свою семью. Потому что практически ни один успешный мужчина не сможет ужиться с женщиной, которая на первое место ставит работу, карьеру. Такие женщины, как правило, становятся одинокими», — приводит слова эксперта издание МК.

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