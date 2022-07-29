«Такие женщины становятся одинокими»: психолог объяснил, какие детские травмы заставляют Бузову экономить на салфетках

Поклонники Ольги Бузовой были шокированы ее заявлением о том, что она экономит на салфетках и не позволяет себе «шиковать», несмотря на многомиллионные доходы. Психолог Павел Раков пояснил, что такое поведение вызвано небогатым детством:

«Да, действительно, сценарий закладывается с детства. Она экономила, донашивала одежду, зарабатывала, но зато тем самым формировала в себе трудоголика. И это привело к ее феноменальному успеху».

Психолог подчеркнул, что Ольга добилась всего собственным трудом:

«Я часто пересекался с Ольгой в рамках работы на известном проекте и могу сказать, что там с утра до ночи пахота. Нужно всегда хорошо выглядеть, быть эмоциональной, яркой. Ольга на сто процентов справлялась со своей задачей».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако, по словам Павла Ракова, здесь есть и некоторые «подводные камни».