Такие милые и простые: Пресняков вывел все семейство в шортах на променад по парку

Владимир Пресняков и Наталья Подольская хоть и являются отечественными звездами первого эшелона, вовсе не оторвались от мира.

В свободное от дел время они, как и многие москвичи, любят выбираться в парк со своими детьми, радуясь хорошей погоде, свежему воздуху, общению с близкими и доступным развлечениям.

На этот раз артисты пришли в парк «Сказка» с сыновьями Артемием и Ванечкой, чтобы малыши накатались на аттракционах. Вся семья облачилась в расслабленный прогулочный стиль с шортами и футболками.

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