«Такая уже взрослая»: Ветлицкая впервые показала свою позднюю дочь

Наталья Ветлицкая в свой день рождения впервые за долгое время показала свою единственную дочь, которую не хотела в свое время рожать, но все-таки оставила. Ульяна живет вместе с мамой в Испании, ей совсем скоро исполнится 18 — она родилась, когда певице было 40 лет.

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На фото Ульяна, по мнению подписчиков Ветлицкой, является настоящей маминой копией. Девушка уже совсем взрослая, она любит необычно одеваться и обладает талантом художника — маму поздравила картиной собственного авторства.

«Уля — копия!», «Это дочка такая уже взрослая», «Очень оригинально! Ваша красавица дочка очень талантлива», «Хорошо, что родилась, живет и светлый человек», — пишут поклонники в комментариях.

Кто является отцом Ульяны, Ветлицкая скрывает до сих пор. В 2004 году она родила ее в одной из клиник Франции, хотя изначально собиралась прервать беременность.