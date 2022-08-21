Такая уютная: Волочкова предстала на веранде своего особняка в чунях

Звезда балета Анастасия Волочкова ведет насыщенную жизнь, она до сих пор танцует, выходит на сцену и дает концерты.

В паузах между выступлениями и репетициями Анастасия Волочкова дает себе возможность восстановиться. Отдыхать балерина любит в собственном подмосковном особняке, где есть все для релакса.