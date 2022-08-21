Такая уютная: Волочкова предстала на веранде своего особняка в чунях

Балерина Анастасия Волочкова устроила себе ленивый выходной.
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Звезда балета Анастасия Волочкова ведет насыщенную жизнь, она до сих пор танцует, выходит на сцену и дает концерты.

В паузах между выступлениями и репетициями Анастасия Волочкова дает себе возможность восстановиться. Отдыхать балерина любит в собственном подмосковном особняке, где есть все для релакса.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала сидящей на диванчике на веранде своего дома. Ноги Анастасия Волочкова утеплили чуни - специальной разогревающей обувью для артистов балета.

«Сегодня позволила себе ленивый выходной после выступления. Сижу уютно на веранде в чунях, созданных для меня моим другом и партнером по сцене Ильей Кузнецовым», - поделилась Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова в чуни. Фото: соцсети

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«Чуни – огонь», «Не снимайте эти чуньки, когда ноги фоткаете, прям для вас», «Какие хорошенькие. Видно, что удобно и уютно в них», «Лениться красиво надо уметь, и у вас получается», - отреагировали поклонники Анастасии Волочковой на ее фото.

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