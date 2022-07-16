«Такая тактика приносит плоды»: журналист Норкин объяснил пьяную выходку Нетребко

Оперная певица оскорбила россиян, назвав их долбоящерами.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Певица Анна Нетребко этой весной отреклась от России, а на днях оскорбила русскоязычную публику своего микроблога. Прогуливаясь по улицам итальянского городка в нетрезвом виде, оперная звезда назвала людней долбоящерами.

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На пьяную выходку отреагировал телеведущий Андрей Норкин. В программе «Место встречи» на НТВ накануне журналист заметил, что поведение Нетребко вполне объяснимо – дива выслуживается перед Западом.

«Такая тактика приносит плоды. Певицу согласилась принять Венская государственная опера, а о возобновлении творческих контактов с ней подумывают и в Баварской опере», - оценил выпад пьяной звезды телеведущий.

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