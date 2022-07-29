«Такая сочная стала»: Бузова показала изменившуюся фигуру в одном купальнике

Ольга Бузова сообщила поклонникам, что отправилась в заслуженный отпуск. В отличие от многих коллег, улетевших за границу, поющая ведущая выбрала для отдыха Сочи.

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Первым делом теледива опубликовала в соцсети снимок в купальнике. Ольга запечатлелась на террасе, надев оранжевое монокини, небрежно распустив волосы и взяв в руки чашку с напитком.

«Вот это доброе утро! Горы, прекрасная погода и лучший отель, который уже стал моим вторым домом. Спасибо, что всегда ждете меня», — написала артистка.