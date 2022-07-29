Такая полная: Филипп Киркоров показал Ани Лорак в Крыму

Народный артист Филипп Киркоров отправился в большое гастрольное путешествие по Югу России.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он устроил концерты в нескольких городах Краснодарского края и посетил Крым, где не только выступил с концертами, но и навестил своих поклонников в госпитале.

Оказалось, что на полуострове Филипп Киркоров счастливо проводил время в 2010 году с Ани Лорак. Снимком с пропавшей певицей музыкант поделился в личном блоге. В кадре звезда неожиданно предстает пухленькой и с темными волосами.

«Форос, Крым. Из года в год. А у вас есть какие-то памятные места, куда постоянно возвращаетесь?» — подписал он кадр.

Фолловеры теперь гадают: отправляется в Крым Киркоров из года в год один или именно с Ани Лорак?