«Такая милая и красивая»: увидев Гузееву в молодости, Солнцев не сдержал эмоций

Раньше Лариса Гузеева носила длинные прямые волосы и густую челку.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Стоп-кадр: шоу "Давай поженимся!"/ Первый канал

Шоумен Рустам Солнцев был удивлен, увидев фотографию молодой Ларисы Гузеевой. Экс-участник проекта «Дом-2» опубликовал ее в своем телеграме.

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«Не угадаете, кто это тут такая милая и красивая?» - подписал он снимок.

Фолловеры восхитились внешностью юной телеведущей. Однако угадали далеко не все подписчики Рустама Солнцева. Среди прозвучавших версий были и такие, как Мадонна, мама Анджелины Джоли и мама самого Рустама Солнцева.

Лариса Гузеева. Фото: соцсети

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