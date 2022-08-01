«Такая красотка у мамы»: Наталья Фриске украсила голову дочери-пухляшки ободком в виде веночка из цветов

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти четыре месяца чувствует себя очень счастливым человеком.

В апреле Наталья Фриске впервые стала мамой. Ее дочка Луна появилась на свет незадолго до того дня, когда Наталье исполнилось 36 лет.

Сейчас сестра Жанны Фриске наслаждается своим поздним материнством, растворяясь в любви к маленькой дочери.

Наталья Фриске часто делится фото и видео с участием малышки в микроблоге. На этот раз она запечатлелась с дочкой в лифте по пути на прогулку.

Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в бежевый костюмчик и белые носочки, а голову Луны она украсила ободком в виде веночка из цветов.