«Такая красотка у мамы»: Наталья Фриске украсила голову дочери-пухляшки ободком в виде веночка из цветов

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти четыре месяца чувствует себя очень счастливым человеком.
В апреле Наталья Фриске впервые стала мамой. Ее дочка Луна появилась на свет незадолго до того дня, когда Наталье исполнилось 36 лет.
Сейчас сестра Жанны Фриске наслаждается своим поздним материнством, растворяясь в любви к маленькой дочери.
Наталья Фриске часто делится фото и видео с участием малышки в микроблоге. На этот раз она запечатлелась с дочкой в лифте по пути на прогулку.
Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в бежевый костюмчик и белые носочки, а голову Луны она украсила ободком в виде веночка из цветов.
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«Луняша! Кто такая красотка у мамы?» — понежничала с малышкой Наталья Фриске.
Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети