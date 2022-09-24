«Такая красота сегодня! С погодой повезло!»: Максим Галкин* в белой куртке вышел на прогулку в Карловых Варах

Алла Пугачева недавно вернулась в Россию. Певица весной и летом много путешествовала с семьей. она отдохнула в Израиле и Юрмале. Двойняшки Лиза и Гарри смогли побыть на море. А вот к осени артистка вернулась в Москву и отвела детей в школу. В это время Максим Галкин* продолжил давать гастроли.
После Австралии и Новой Зеландии артист прилетел в Чехию. На этот раз он оказался в Карловых Варах. Юморист готовится там дать концерт. А вот днем он отправился на прогулку по любимым улочкам, так как уже был там несколько лет назад.
Максим* отметился в черной водолазке и белоснежной куртке. Он предпочел сделать укороченную стрижку. Артист рассказал о планах на будущее. Он продолжает давать концерты в разных странах.
«Гуляю по любимым Карловым Варам. Такая красота сегодня! С погодой повезло! И вечером концерт здесь, в Карловых Варах. А я хотел бы анонсировать еще один концерт, который состоится на Кипре 4 ноября в Лимассоле. Жду нашей встречи! Ну а сегодня мои любимые Карловы Вары», – заявил юморист.
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Напомним, что в этом году он впервые пропустил день рождения детей. Лиза и Гарри отпраздновали 9-летие. Пугачева предпочла в этом году не показывать, какой праздник устроила для малышей.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.