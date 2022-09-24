«Такая красота сегодня! С погодой повезло!»: Максим Галкин* в белой куртке вышел на прогулку в Карловых Варах

Максим* отметился в черной водолазке и белоснежной куртке. Он предпочел сделать укороченную стрижку. Артист рассказал о планах на будущее. Он продолжает давать концерты в разных странах.

«Гуляю по любимым Карловым Варам. Такая красота сегодня! С погодой повезло! И вечером концерт здесь, в Карловых Варах. А я хотел бы анонсировать еще один концерт, который состоится на Кипре 4 ноября в Лимассоле. Жду нашей встречи! Ну а сегодня мои любимые Карловы Вары», – заявил юморист.

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