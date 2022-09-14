«Такая красивая»: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» произвела фурор в кроп-топе и белой рубашке с ботфортами в ночном клубе

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно не перестает удивлять своих фанатов тем, как стала выглядеть.
Поклонники запомнили Сашу Черно фактурной дамой весомых достоинств. Сейчас достоинства остались, а вот лишний вес почти ушел.
Саша Черно за несколько месяцев избавилась от шестидесяти килограммов и наслаждается своими новыми формами.
Экс-участница реалити-шоу стала позволять себе еще более смелые и дерзкие наряды, чем раньше.
На этот раз Саша Черно пришла в ночной клуб в кроп-топе, белой рубашке и сапогах-ботфортах.
Саша Черно поделилась в телеграм-канале видео, которым явно дала понять, что в восторге от нынешней себя.
«Такая красивая была», — подписала кадры Саша Черно.
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Поклонники Саши Черно решительно не согласились с тем, что она написала о себе в прошедшем времени.
«Почему была? И есть красивая», «Саш, красотка необыкновенная. Настроение — огонь», «Почему была? Ты и есть каждый день красотка, умничка. Так держать», — высказались в Сети.