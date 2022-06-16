«Такая элегантная!»: Волочкова в бальном платье с пышной юбкой и кристаллами на лифе поразила утонченностью

Анастасия Волочкова, можно сказать без преувеличения, произвела фурор среди своей многочисленной аудитории в соцсети. Бывшая прима-балерина Большого театра поделилась свежими кадрами, представ в роскошных интерьерах загородного особняка.

Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова облачилась в легчайшее невесомое платье пудрового оттенка чайной розы. Лиф наряда был украшен мерцающими кристаллами, а пышная юбка с многослойной драпировкой представляла собой длинный шлейф. Многие были поражены тому, как с помощью одного лишь вечернего бального платья балерина придала своему облику элегантности и утонченности.