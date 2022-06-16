«Такая элегантная!»: Волочкова в бальном платье с пышной юбкой и кристаллами на лифе поразила утонченностью

Анастасия Волочкова, можно сказать без преувеличения, произвела фурор среди своей многочисленной аудитории в соцсети. Бывшая прима-балерина Большого театра поделилась свежими кадрами, представ в роскошных интерьерах загородного особняка.
Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова облачилась в легчайшее невесомое платье пудрового оттенка чайной розы. Лиф наряда был украшен мерцающими кристаллами, а пышная юбка с многослойной драпировкой представляла собой длинный шлейф. Многие были поражены тому, как с помощью одного лишь вечернего бального платья балерина придала своему облику элегантности и утонченности.
Анастасия Волочкова в пудровом платье со шлейфом из гофра покрасовалась в особняке. Фото: личный архив
«Такая элегантная!», «Почаще бы такие образы! Омолаживает», «Словно белый лебедь», «Стать и грация — все при ней!», «Вот давно бы так, очаровательная», «Сразу минус лет двадцать пять», «Хороша и грациозна», «Залюбовались вами», — писали фолловеры.
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