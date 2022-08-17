Такая домашняя: 75-летняя Татьяна Тарасова впервые показала, как выглядит без макияжа

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова в эти дни находится в Санкт-Петербурге, где встречается с перспективными спортсменами.

Снимками с катка Татьяна Тарасова делится с подписчиками микроблога. На одном из кадров знаменитость предстала без макияжа.