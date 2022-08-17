Такая домашняя: 75-летняя Татьяна Тарасова впервые показала, как выглядит без макияжа

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова в эти дни находится в Санкт-Петербурге, где встречается с перспективными спортсменами.
Снимками с катка Татьяна Тарасова делится с подписчиками микроблога. На одном из кадров знаменитость предстала без макияжа.
«Санкт-Петербург прекрасен всегда! Рада, что побывала у вас в гостях, ребята», — подписала фото с фигуристом Дмитрием Алиевым Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова без макияжа и фигурист Дмитрий Алиев. Фото: соцсети
Поклонники Татьяны Тарасовой восхитились тем, как она выглядит без косметики. Им нравится естественная красота 75-летнего прославленного тренера.
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«Вам так хорошо без макияжа. Такая домашняя, уютная», «И вы прекрасны всегда!», «Вы самая лучшая», — высказались в Сети.