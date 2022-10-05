Так выглядят богини: помолодевшая Алика Смехова щегольнула в переливающемся платье по фигуре

54-летняя актриса и певица Алика Смехова продемонстрировала, что находится в роскошной форме.
Алика Смехова

Алика Смехова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

54-летняя актриса и певица Алика Смехова в эту среду, 5 октября, оказалась в числе приглашенных гостей торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards, которая проходит в столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall).

Появившись на публике, Алика Смехова произвела фурор. Актриса за последнее время заметно помолодела и постройнела.

Для выхода в свет Алика Смехова выбрала переливающееся платье по фигуре. 

Наряд подчеркнул изящные формы Алики Смеховой. Звезда сообщила, что второго такого платья не существует. Оно выполнено в единственном экземпляре специально для нее.

Алика Смехова в платье по фигуре. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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