Так выглядят богини: помолодевшая Алика Смехова щегольнула в переливающемся платье по фигуре

54-летняя актриса и певица Алика Смехова в эту среду, 5 октября, оказалась в числе приглашенных гостей торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards, которая проходит в столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall).
Появившись на публике, Алика Смехова произвела фурор. Актриса за последнее время заметно помолодела и постройнела.
Для выхода в свет Алика Смехова выбрала переливающееся платье по фигуре.
Наряд подчеркнул изящные формы Алики Смеховой. Звезда сообщила, что второго такого платья не существует. Оно выполнено в единственном экземпляре специально для нее.
Алика Смехова в платье по фигуре. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro