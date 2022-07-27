Так выглядят богини: Бородина козырнула шикарной фигурой в слитном купальнике-бандо оттенка капучино

Под снимком Ксения Бородина порассуждала о том, как важна любовь к себе и уверенность, тоже в себе.

«Твоя уверенность в себе не зависит от формы носа или размера груди. Все в голове и в сердце. И пока там нет любви к себе, ни один хирург, ни один даже самый острый скальпель, ни одно, даже самое дорогое, платье ситуацию не спасут. Любое зеркало будет кривым.

Но все меняется, как только ты начинаешь себя ценить, любить, чувствовать уверенно и уважать. Сама не заметишь, как за этим твоим состоянием подтянутся окружающие», — написала Ксения Бородина.