Так выглядит счастье: Подольская в комбинезоне с мини-шортами вышла на променад с Пресняковым и сыновьями

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. В ее копилке есть такие песни, как «Мама», «Такая сильная любовь». Певица признавалась, что не смогла стать более популярной, чем ее муж Владимир Пресняков.

Но она и не стремится к этому. Артистка восхищается возлюбленным, порой выступает с ним вместе и любит посещать его концерты.