«Так все просто. Взял — уехал, взял — вернулся»: Михалков — о предстоящем концерте Меладзе

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» высказался о предстоящем концерте в Москве музыканта Валерия Меладзе.
«Меладзе заявляет, что выступать не будет, а станет заниматься изысканиями в области очистки воды. И что мы видим. 8 марта 2023 года у него концерт в Барвихе. Билеты от двадцати до семидесяти тысяч рублей. Беженцам из Украины положена выплата в 10 тысяч рублей. Двое могут скинуться и купить билет на Меладзе. Потом кинуть жребий, кто в последнем ряду его послушает».
По словам Михалкова, у нас «все просто». «Взял и уехал, взял — вернулся. Я не хочу обсуждать уехавших. У каждого своя жизнь. Но мне хочется вспомнить слова философа Ивана Ильина: «Жить надо ради того, за что можно умереть», — заявил Никита Михалков.
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Напомним, что Валерий Меладзе реализовал уже 70 процентов билетов на свой концерт в Барвихе. Причем самые дорогие билеты практически полностью раскуплены.