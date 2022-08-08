«Так все просто. Взял — уехал, взял — вернулся»: Михалков — о предстоящем концерте Меладзе

По словам Михалкова, у нас «все просто». «Взял и уехал, взял — вернулся. Я не хочу обсуждать уехавших. У каждого своя жизнь. Но мне хочется вспомнить слова философа Ивана Ильина: «Жить надо ради того, за что можно умереть», — заявил Никита Михалков.

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Напомним, что Валерий Меладзе реализовал уже 70 процентов билетов на свой концерт в Барвихе. Причем самые дорогие билеты практически полностью раскуплены.