«Так вот ты какой. Дочка про тебя много говорит»: Пресняков – о первой встрече с Пугачевой

Музыкант Владимир Пресняков в программе «Света вокруг света» вспомнил свои отношения с певицей Кристиной Орбакайте и первую встречу с ее мамой - Аллой Пугачевой.
«Я выступал вместе с Лаймой Вайкуле, которая меня пригласила. Однажды подходит ко мне Пугачева и говорит: «Так вот ты какой. Дочка про тебя много говорит». Я зажался. Потом Кристина пришла. Все было хрустально в наших отношениях. Она была такой скромной девочкой. Воспитанность у нее особенная, прибалтийская сдержанность».
Как отметил Пресняков, однажды они хотели поцеловаться. «И она упала на льду. Выругалась и ушла», - вспомнил Пресняков.
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Напомним, что у Преснякова и Орбакайте есть общий сын Никита. Свадьбу звезды так и не сыграли.