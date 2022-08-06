«Так вот ты какой. Дочка про тебя много говорит»: Пресняков – о первой встрече с Пугачевой

Как отметил Пресняков, однажды они хотели поцеловаться. «И она упала на льду. Выругалась и ушла», - вспомнил Пресняков.

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Напомним, что у Преснякова и Орбакайте есть общий сын Никита. Свадьбу звезды так и не сыграли.