«Так вот оно что, Михалыч»: Жорин посмеялся над объятиями Зеленского и Макрона

Президент Франции на днях посетил Украину.
Сергей Жорин

Сергей Жорин. Фото: Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграме» высмеял теплые объятия президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: «Телеграм» Сергея Жорина

Он разместил снимок, на котором изображен герой Сергея Светлакова из программы «Наша Раша» фрезеровщик Иван Дулин. По сюжету он человек нетрадиционной ориентации.

Сергей Светлаков. Фото: «Телеграм» Сергея Жорина

«Так вот оно что, Михалыч», — подписал снимок адвокат.

Напомним, что программа «Наша Раша» в свое время была крайне популярна. В главных ролях в ней были задействованы Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

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