«Так вот оно что, Михалыч»: Жорин посмеялся над объятиями Зеленского и Макрона

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграме» высмеял теплые объятия президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: «Телеграм» Сергея Жорина
Он разместил снимок, на котором изображен герой Сергея Светлакова из программы «Наша Раша» фрезеровщик Иван Дулин. По сюжету он человек нетрадиционной ориентации.
Сергей Светлаков. Фото: «Телеграм» Сергея Жорина
«Так вот оно что, Михалыч», — подписал снимок адвокат.
Напомним, что программа «Наша Раша» в свое время была крайне популярна. В главных ролях в ней были задействованы Михаил Галустян и Сергей Светлаков.