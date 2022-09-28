«Так вот какой папа у Хюррем султан»: Мерьем Узерли показала своего турка-отца Хюссейна в молодости

Мерьем Узерли — турчанка по отцу и немка по маме. Долгое время актриса жила в Германии. Несмотря на то что дома ее родители говорили на смеси языков, отец — по-турецки, а мама по-немецки, сама Мерьем плохо изъяснялась на родном языке из-за акцента. Однако языковые проблемы не помешали продюсерам сериала «Великолепного века» утвердить актрису на роль Хюррем султан. За время съемок Мерьем Узерли в идеале овладела турецким языком. И стала разговаривать на нем так, словно всю жизнь прожила в Турции.
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В своем микроблоге актриса поделилась памятным снимком из семейного альбома, показав, каким привлекательным и статным мужчиной был ее турок-отец Хюссейн в молодости. Не удивительно, что ему удалось покорить маму актрисы, Урсулу.
Отец Мерьем Узерли — Хюссейн. Фото: личный архив
«Так вот какой папа у Хюррем султан», «Мог бы и султана сыграть», «Турецкий Ален Делон», «Красавец! Дочка в отца пошла», «С гривой волос, в очках! Интеллигентный, мужественный», «Потенциал есть», — написали фолловеры.